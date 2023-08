Công an huyện Đại Lộc lắng nghe ý kiến nhân dân

(QNO) - Tại xã Đại Chánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc vừa phối hợp Công an huyện tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023.

Quang cảnh hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ảnh: TÚ - TRINH

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác 8 tháng đầu năm 2023. Theo đó, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 41/41 vụ án hình sự; khởi tố 10 vụ với 23 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; xử lý 20 vụ, 22 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; khởi tố 7 vụ, 12 bị can phạm tội về ma túy...

Ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của lực lượng Công an huyện Đại Lộc. Đặc biệt, từ khi có công an xã chính quy, công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, vụ việc xảy ra đều nhanh chóng, kịp thời ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, người dân bày tỏ lo lắng trước tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiển, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; sử dụng chất ma túy trong trường học; đánh bạc qua mạng; thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương... Người dân đề nghị lực lượng công an có giải pháp đấu tranh, xử lý trong thời gian tới.

Các ý kiến nêu tại hội nghị được lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc ghi nhận, tiếp thu và giải trình. Đồng thời cam kết sẽ kiểm tra, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.