Công an huyện Nam Giang ra mắt Tổ công tác đặc biệt bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện

(QNO) - Công an huyện Nam Giang vừa ra mắt Tổ công tác đặc biệt “561” nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.





Quang cảnh lễ ra mắt tổ công tác đặc biệt.

Tổ công tác đặc biệt Công an huyện Nam Giang gồm 15 cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện nhấn mạnh, Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ chủ động nắm chắc địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cơ động có trang bị vũ khí trên các tuyến đường, địa bàn phứt tạp về trật tự xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, cực đoan, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ công tác diễu hành tuyên truyền đợt cao điểm tuần tra, chốt chặn, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn huyện; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, đe dọa khủng bố, phá hoại, gây cháy, nổ, viết, vẽ, rải tờ rơi, khẩu hiệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây mất an ninh, trật tự và các hành vi khác trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản, xăng, dầu trái phép…

Ngay sau lễ ra quân, Tổ công tác đặc biệt “561” đã diễu hành tuyên truyền đợt cao điểm tuần tra, chốt chặn, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.