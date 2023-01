Công an Quảng Nam đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

(QNO) - Sáng nay 27/1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới Quý Mão 2023 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh tại lễ chào cờ. Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, với các thành tích nổi bật trong các mặt công tác, năm 2022 Công an Quảng Nam vinh dự là một trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen về thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 4. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, được nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Ngay từ đầu năm 2023, Công an Quảng Nam tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với khẩu hiệu “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.



Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng nóng Phòng Cảnh sát kinh tế. Ảnh: P.V

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Ngoài ra còn thăm hỏi, động viên các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, các lực lượng công an, biên phòng; tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để nhân dân đón một cái tết ấm áp, đoàn viên cùng gia đình.



Hai tập thể và 1 cá nhân của Báo Quảng Nam được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền. Ảnh: P.V

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Công an Quảng Nam vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh về những thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Phòng Cảnh sát kinh tế được Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng sau khi xuất sắc điều tra, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm trong đợt cao điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Quảng Nam trong công tác tuyên truyền các mặt công tác, hoạt động của lực lượng Công an Quảng Nam; đồng thời trao Giấy khen 2 tập thể, 1 cá nhân của Báo Quảng Nam nhân dịp chào cờ đầu năm.