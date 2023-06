Công an Quảng Nam khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(QNO) - Ngày 26/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4 năm 2023.



Các đại biểu dự buổi tập huấn. Ảnh: Q.H

Tham gia lớp học có hơn 300 học viên là cán bộ chiến sĩ công an các địa phương.

Học viên được nghiên cứu các nội dung về tổng quan các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc.

Lớp tập huấn cũng đề cập kiến thức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trao đổi thảo luận về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc là hết sức cần thiết. Qua đó, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao hiểu biết về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác dân vận và vận động đồng bào dân tộc thiểu số chung tay cùng lực lượng lượng công an tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở để tạo sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.