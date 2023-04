Công an Quảng Nam nghe báo cáo chuyên đề học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

(QNO) - Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. GS-TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp nói chuyện với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, đồng thời truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu Công an 18 huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh.

GS-TS. Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ day” cho cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Đây là sự kiện góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tại hội nghị, hơn 1200 đảng viên, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã được GS-TS. Hoàng Chí Bảo kể những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức và lối sống giản dị, cả cuộc đời hy sinh vì dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam tham dự hội nghị. Ảnh: M.T

Những câu chuyện hết sức dung dị, chân thựcđã về Bác từ khi còn nhỏ hay khi trở thành lãnh tụ, trong cuộc sống đời thường, lúc Người chỉ đạo việc nước đã chuyển tải hình ảnh về nhân cách lớn Hồ Chí Minh, hiện thân của đạo đức sáng ngời, suốt đời gắn bó với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạnh của toàn Đảng, toàn dân...

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, đại điện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chụp hình lưu niệm cùng GS-TS. Hoàng Chí Bảo. Ảnh: M.T

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đã không ngừng học tập, nỗ lực thi đua trên mọi mặt công tác, có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp tuyên dương, khen thưởng, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.