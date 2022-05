Công an xã Đại Hồng trao trả tài sản cho người đánh rơi

(QNO) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an xã Đại Hồng (Đại Lộc) đã tiến hành truy xét, trao trả lại toàn bộ số tiền hơn 18 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Phông (trú thôn Ngọc Kinh Đông, Đại Hồng), người đánh rơi tài sản do sơ suất.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 30.4, Công an xã Đại Hồng đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Phông về việc em trai ông có đánh rơi hơn 18 triệu đồng tại khu vực thôn Ngọc Kinh Đông.

Công an xã Đại Hồng bàn giao tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: CTV

Nhận được đơn trình báo của công dân, lực lượng công an xã đã tiến hành truy xét, trích xuất camera an ninh tại khu vực thôn Ngọc Kinh Đông để xác định tài sản bị đánh rơi. Đến ngày 9.5, Công an xã Đại Hồng đã truy thu được toàn bộ số tiền nêu trên và trao trả lại cho người bị mất. Được nhận lại tài sản, gia đình ông Phông bày tỏ sự phấn khởi và cảm kích trước sự tận tâm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an tại địa phương.