Điện Bàn: Ký kết quy chế phối hợp phòng chống tội phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(QNO) - Sáng 7/12, Công an thị xã Điện Bàn và Bảo hiểm xã hội thị xã ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Công an thị xã Điện Bàn và Bảo hiểm xã hội thị xã ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: P.T.H

Ngành công an và bảo hiểm xã hội thị xã sẽ phối hợp phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực này; phối hợp bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn kiến thức pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đặc biệt, các bên cam kết phối hợp triển khai tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06).