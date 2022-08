Điều tra, khám phá 51/61 vụ xâm phạm trật tự xã hội trong tháng 7

(QNO) - Trong tháng 7.2022, Công an tỉnh điều tra, khám phá 51/61 vụ xâm phạm trật tự xã hội (tỷ lệ hơn 83%).

Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Q.H

Sáng nay 1.8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần tháng 7.2022. Theo đó, tháng qua có 51/61 vụ xâm phạm trật tự xã hội được điều tra, khám phá với 63 đối tượng phạm tội bị phát hiện, làm rõ.

Các đơn vị cũng phát hiện 31 vụ/45 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và an toàn thực phẩm; 20 vụ/52 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt quả tang 8 vụ/40 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập thành công khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Giữ trọn lời thề” tại Khu di tích An ninh khu 5 và chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27.7.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác.