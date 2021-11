Điều tra khám phá hơn 90% các vụ phạm pháp hình sự

(QNO) - Đó là con số được đưa ra tại buổi làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Công an tỉnh, liên quan đến hoạt động giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2021.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh. Ảnh: C.H

Theo đánh giá, năm 2021, tình hình an ninh quốc gia và an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định. Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đã điều tra khám phá 496/549 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ 90,3%, vượt 15,3% chỉ tiêu Quốc hội giao). Trong đó, điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 67/72 vụ (tỷ lệ 93,05%); đấu tranh triệt xóa 27 băng, nhóm với 168 đối tượng tham gia, làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động bảo kê đấu thầu, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và 6 băng nhóm liên quan đến “tín dụng đen”.

Công an cũng đã khởi tố điều tra 5 vụ với 12 bị can trên lĩnh vực tham nhũng, chức vụ; tiếp nhận 13 vụ “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, khởi tố điều tra 39 vụ 88 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 198 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 3,8 tỷ đồng. Khởi tố 160 vụ 234 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy 162 đối tượng…

Trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, khiếu nại.

Tại buổi làm việc, các bên cũng đã thảo luận, đưa ra những giải pháp giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm trên nhiều lĩnh vực. Công an tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công an xã chính quy để tiếp tục đảm bảo ANTT trên địa bàn.