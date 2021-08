Đông Giang ra mắt Câu lạc bộ Công an hưu trí

(QNO) - Sáng nay 19.8, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2021), Công an huyện Đông Giang đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí huyện.

Các thành viên CLB Công an hưu trí huyện Đông Giang (hàng trước) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an huyện nhân dịp ra mắt. Ảnh: CACC

Thượng tá Tưởng Văn Tiến - Trưởng Công an huyện Đông Giang cho biết, CLB gồm 12 thành viên nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành công an đã nghỉ hưu, hiện đang cư trú trên địa bàn huyện.

Bên cạnh thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cán bộ công an trên địa bàn huyện, CLB được thành lập nhằm cổ vũ, động viên và chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ trong lực lượng công an địa phương tiếp tục học tập, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Từ những kinh nghiệm quý báu trong công việc, cũng như đời sống thực tiễn sẽ góp phần tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng Công an Đông Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của người dân miền núi.