Góp ý sửa đổi nghị quyết về thực hiện đề án xây dựng trụ sở công an xã

(QNO) - Ngày 14/9, Công an tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để trao đổi, góp ý sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 59 về thực hiện đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh. Ảnh: M.T

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 theo hướng đến hết năm 2025, 100% công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác.

Ngoài ra, đề nghị điều chỉnh đối với 14 xã, thị trấn không đăng ký đầu tư xây dựng như lộ trình theo Nghị quyết số 59 do 7 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập và 7 xã, thị trấn sử dụng trụ sở cũ tại địa phương để làm trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn…

Được biết, Bộ Công an cũng đã hỗ trợ 9 tỷ đồng cùng nguồn vốn từ Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 từ ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã/năm đầu tư xây dựng 6 trụ sở công an xã biên giới (1 xã của huyện Nam Giang, 5 xã của huyện Tây Giang)…

đồng chí Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, góp ý nhiều nội dung liên quan thực hiện Nghị quyết số 59 của HĐND tỉnh về công tác phối hợp với các địa phương trong quá trình triển khai xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn; phân bổ nguồn ngân sách hợp lý trong quá trình thi công, xây dựng; phân kỳ đầu tư xây dựng...

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức thống nhất chủ trương điều chỉnh lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 theo đề xuất của Công an tỉnh. Trong đó có 184 trụ sở đầu tư xây dựng mới, 7 trụ sở cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 783 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 549 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 234 tỷ đồng).

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh sẽ tập hợp tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện nội dung điều chỉnh Nghị quyết 59, trình kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh sắp đến.