An ninh trật tự Công an xã Quế Long bắt quả tang vụ đánh bạc trái phép (QNO) - Công an xã Quế Long (Quế Sơn) ập vào bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “cào tố” cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1/4, công an xã Quế Long cho hay đang tiếp tục thụ lý, giải quyết vụ đánh bạc liên quan đến 9 đối tượng. Trước đó, vào chiều ngày 29/3, sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an xã Quế Long đã tiến hành xác minh và bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc bằng tiền dưới hình thức cào tố tại nhà bà D.T.S. (xã Quế Long). Các đối tượng bị lập biên bản và mời về trụ sở Công an xã để làm việc.

Danh tính các đối tượng gồm: Đ.V.T. (SN 1976, trú xã Quế Minh), T.V.T. (SN 1980, trú xã Quế Long), T.T.D. (SN 1973, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức), Đ.T.H. (SN 1965, trú xã Quế Minh), Đ.V.D. (SN 1994, trú xã Quế Châu), P.V.N. (SN 1967, trú xã Quế Long), N.V.H. (SN 1952, trú thị trấn Đông Phú), N.T. (SN 1960, trú thị trấn Đông Phú) và H.N.B. (SN 1966, trú xã Quế Long). Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài Tây 52 lá, 4.700.000 đồng, 5 xe máy và các vật dụng liên quan.