(QNO) - Chiều nay 6/11, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" giai đoạn 2018 - 2022.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh cùng đông đảo đại biểu dự hội nghị.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 tập thể và 5 cá nhân điển hình qua 5 năm thực hiện công tác phối hợp. Ảnh: T.C

Những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong việc kích động công nhân bãi công, biểu tình trái phép; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự mới phát sinh, không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Công tác tuyên truyền, vận động được được hai ngành chú trọng với nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động tham gia. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự được xây dựng và nhân rộng. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được các cấp công đoàn, đoàn viên thực hiện, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thống kê cho thấy, hàng năm có hơn 75% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hơn 281 mô hình “tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự” được hai lực lượng xây dựng, củng cố tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào. Ảnh: T.C

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai quy chế phối hợp, trong đó chú trọng phân tích hạn chế, nêu cao trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đề ra trong quy chế.

Thời gian tới, Công an Quảng Nam cùng Liên đoàn lao động tỉnh thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh và ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp giữa hai ngành thời gian đến.

Hai bên sẽ thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để cán bộ, đoàn viên công đoàn phòng ngừa. Phát huy vai trò của Công đoàn trong giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại các khu - cụm công nghiệp.

Tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn bảo vệ ANTQ sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng sáng tạo, dễ làm, mang lại hiệu quả cao.

Lãnh đạo Công an Quảng Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới.

Dịp này, các đơn vị tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp của hai đơn vị giai đoạn 2018 - 2023.