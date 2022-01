Lập nhiều chiến công, Công an Quảng Nam được biểu dương

(QNO) - Với nhiều thành tích xuất sắc sau 15 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam là một trong 39 địa phương được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Sáng nay 4.1, Công an tỉnh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Theo báo cáo, trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự dịp kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, lễ Noel.

Đồng thời đã điều tra khám phá 14/16 vụ việc với 16 đối tượng, thu hồi tang vật trị giá hơn 200 triệu đồng; triệt xóa 41 tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc với 151 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 37 vụ với 35 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường; bắt quả tang 13 vụ với 14 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Công an tỉnh được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng trong 15 ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 tập thể. Ảnh: M.T

Tại lễ chào cờ, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen cho Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng An ninh đối nội và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác cũng được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

UBND huyện Nông Sơn trao Giấy khen và thưởng nóng 3 tập thể, 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Dịp này, lãnh đạo huyện Nông Sơn tặng Giấy khen, thưởng nóng 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt xóa 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, hình thức ghi bán lô đề với tổng số tiền khoảng 67 tỷ đồng trên địa bàn Nông Sơn.