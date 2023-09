Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cảnh sát khu vực

(QNO) - Sáng 21/9, Công an tỉnh khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cảnh sát khu vực (CSKV) năm 2023.

Công an tỉnh khai giảng lớp tập huấn vào sáng 21/9. Ảnh: T.CÔNG

Hơn 300 học viên là chỉ huy, cán bộ Đội Hướng dẫn công tác CSKV thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; chỉ huy, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp huyện phụ trách công tác hướng dẫn CSKV và trưởng, phó công an cấp xã tham dự đợt tập huấn.

Công an tỉnh sẽ tổ chức 2 lớp, mỗi lớp 150 học viên tham gia tập huấn trong 5 ngày. Học viên được trang bị 16 chuyên đề về tổ chức và hoạt động của CSKV; công tác cấp, quản lý căn cước công dân, định danh, xác thực điện tử; công tác bảo đảm an ninh nông thôn, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham mưu thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Theo Công an tỉnh, hiện nay CSKV được bố trí tại tất cả xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Tuy nhiên, do yêu cầu quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, nhiều cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các lực lượng khác về làm công tác CSKV, chưa được đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội nên gặp nhiều hạn chế, khó khăn trong công tác.

Đợt tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, bồi dưỡng lực lượng CSKV trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.