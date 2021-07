Phát động cuộc thi ảnh online “Tự hào người chiến sĩ an ninh”

(QNO) - Ngày 6.7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2021), đơn vị vừa phát động cuộc thi ảnh online với chủ đề “Tự hào người chiến sĩ an ninh”.

Tuổi trẻ lực lượng An ninh Quảng Nam cõng gạo hỗ trợ đồng bào xã Trà Nam, Nam Trà My. Ảnh: Công an Nam Trà My

Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, cuộc thi là dịp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân nói chung, lực lượng An ninh Quảng Nam nói riêng, khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng An ninh nhân dân; củng cố niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên thanh niên trên lĩnh vực an ninh.

Đây còn là sân chơi giao lưu bổ ích, thông qua đó nhằm tuyên truyền những hình ảnh đẹp, phát hiện và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, khơi dậy, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của tuổi trẻ Công an Quảng Nam.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an các đơn vị, địa phương. Ảnh dự thi ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên lực lượng An ninh nhân dân trong quá trình công tác, tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn (thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng…); khuyến khích tác phẩm dự thi có câu chuyện, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ.

Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải, tuyên truyền trên fanpage của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ “facebook.com/tuoitreconganquangnam”.

Thời gian đăng tải và bình chọn bắt đầu từ ngày 2.7, kết thúc bình chọn vào 24 giờ ngày 10.7. Dự kiến đơn vị sẽ tổng kết, trao giải cuộc thi vào 12.7 tới.