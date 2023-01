Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm Công an tỉnh nhân dịp đầu năm mới

(QNO) - Sáng nay 30/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi thăm Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022. Đồng thời mong muốn Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn Quảng Nam.

Nhân dịp xuân mới Quý Mão, đồng chí Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến cán bộ chủ chốt cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh nhân dịp đầu năm mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh. Ảnh: H.M

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những kết quả nổi bật của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong năm 2022. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác, lập nhiều chiến công mới, khẳng định là lực lượng tiên phong trong công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình mới.