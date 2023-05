Quảng Nam đã kích hoạt hơn 75.000 tài khoản định danh điện tử

(QNO) - Sáng 12/5, Giám đốc Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD); cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID và bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.H

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Qua hơn 20 ngày thực hiện phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là công an cấp xã đã nỗ lực, quyết tâm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác, gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã cơ bản hoàn thành trong thời gian ngắn như: cập nhật lịch sử cư trú cho học sinh dự thi THPT năm 2023 đạt 100%, cập nhật dữ liệu phạm nhân đạt 100%; cập nhật chứng minh nhân dân 9 số; xóa trùng thông tin công dân trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh đã rà soát cập nhật đối tượng quản lý đạt tỉ lệ rất cao.

Quảng Nam cũng đã cấp hơn 1,3 triệu CCCD, đã làm thủ tục thu nhận hồ sơ định danh điện tử 200 nghìn trường hợp. Đồng thời, đã kích hoạt hơn 75 nghìn tài khoản danh điện tử.

Tại hội nghị, công an các đơn vị, địa phương đã tham gia thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những giải pháp và những cách làm hay hiệu quả phù hợp với từng địa phương để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt định danh điện tư trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam biểu dương, ghi nhận kết quả 20 ngày thực hiện đợt thi đua. Công an các đơn vị, địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để tập trung lực lượng làm xuyên ngày, xuyên đêm và những ngày nghỉ lễ vừa qua để thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thời gian đến, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục có nhiều giải pháp phù hợp với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động người dân hoàn thành thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, đặc biệt là kích hoạt tài khoản định danh điện tử để người dân có điều kiện thụ hưởng các dịch vụ khi sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.