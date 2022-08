Quế Sơn tọa đàm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Chiều 17.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn phối hợp Công an huyện tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới”.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: D.T

Thời gian qua, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện Quế Sơn được đổi mới theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng.

Qua phong trào, nhân dân tích cực ủng hộ, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn gọi hỏi răn đe hơn 240 đối tượng, vận động thu hồi 13 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng bắn pháo, 1 roi điện, 7 dao kiếm tự chế, 2 bộ xung điện.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ được xây dựng và nhân rộng. Toàn huyện hiện có 14 mô hình bảo vệ an ninh trật tự, trong đó nổi bật như mô hình camera giám sát an ninh, đội dân phòng, tiếng loa an ninh...

Đại biểu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ. Ảnh: D.T

Tại tọa đàm, đại biểu đề xuất các giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phong trào TDBVANTQ. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào theo hướng xã hội hóa.

Bên cạnh đo, cần phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, lực lượng nòng cốt. Tăng cường đầu tư lắp đặt camera an ninh, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội dân phòng…