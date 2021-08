Tam Kỳ tăng cường xử phạt nguội vi phạm an toàn giao thông

(QNO) - Thông qua việc vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm, Công an TP.Tam Kỳ đã trích xuất hình ảnh, dữ liệu xử lý hàng chục trường hợp phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Một trường hợp vi phạm được camera ghi nhận tại ngã tư Hùng Vương - Điện Biên Phủ. Ảnh: Công an TP.Tam Kỳ

Ngày 31.8, Công an TP.Tam Kỳ cho hay thông qua hệ thống 42 camera giám sát đặt tại các vị trí trọng điểm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đã ghi nhận nhiều lỗi vi phạm an toàn giao thông và tiến hành xử lý.

Theo thống kê, từ 20.8 đến nay, Công an TP.Tam Kỳ đã trích xuất hình ảnh, dữ liệu liên quan đến phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và gửi thông báo, kèm hình ảnh đối với 25 trường hợp vi phạm, yêu cầu chủ phương tiện (người điều khiển phương tiện hoặc đại diện tổ chức vi phạm) đến trụ sở để xử lý.

Ngoài ra, đơn vị tăng cường sử dụng máy quay phim di động tổ chức ghi hình các lỗi vi phạm tại những tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tần suất vi phạm của người tham gia giao thông cao đối với các lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông làm cơ sở xử phạt nguội.

Được biết, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đang được vận hành có tính năng xử lý hình ảnh thông minh, hiện đại, phần mềm phát hiện các lỗi vi phạm của tất cả các phương tiện tham gia giao thông. Sau khi phát hiện lỗi vi phạm, hệ thống sẽ tự động nhận diện và truyền thông tin, dữ liệu về trung tâm giám sát để xử lý, giúp lực lượng CSGT xác định đúng thời điểm, phương tiện, lỗi vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Các lỗi vi phạm thường được ghi nhận gồm chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều…