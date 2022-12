Tập huấn công tác điều tra với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật

(QNO) - Sáng nay 1/12, Công an Quảng Nam khai giảng lớp tập huấn công tác điều tra với trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho hơn 240 cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra của công an các địa phương, công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.



Các đại biểu tham gia tập huấn

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên của công an tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề liên quan về những quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, các thông tư, văn bản hướng dẫn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi của lực lượng công an chính quy cấp xã...

Bên cạnh đó, các học viên tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận, trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại trẻ em, các vụ mua bán người để báo cáo viên giải đáp và trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong giải quyết một số tình huống, vụ án vụ việc vụ thể.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng công an cấp cơ sở được nâng cao năng lực, trình độ về kỹ năng điều tra các vụ xâm hại trẻ em, vụ việc người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, xác minh, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở vững mạnh, có trình độ pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.