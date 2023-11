(QNO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An tuyên truyền phòng chống ma túy cho 670 chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Tuyên truyền phòng chống ma túy cho chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện tại Điện Bàn. Ảnh: V.T

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, tình hình tội phạm liên quan đến cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện ANTT diễn biến phức tạp, có chiều hướng chuyển địa điểm hoạt động từ cơ sở kinh doanh có điều kiện sang các khu nghỉ dưỡng, homestay, nhà hàng, nhà hoang...

Từ đầu năm đến tháng 11/2023, lực lượng chức năng phát hiện 181 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy tại 25 cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở lưu trú; khởi tố 24 vụ, 64 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý hành chính 6 chủ cơ sở kinh doanh số tiền 122 triệu đồng và 60 đối tượng sử dụng chất ma túy số tiền 90 triệu đồng.

Chủ cơ sở kinh doanh tham gia hoạt động tuyên truyền. Ảnh: V.T

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên Công an tỉnh phổ biến quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản liên quan. Vận động chủ cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy...

Dịp này, công an các địa phương tổ chức cho các chủ cơ sở ký cam kết không lợi dụng việc kinh doanh để hoạt động phạm tội hoặc để các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để phạm tội về ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.