Xác minh, điều tra việc mạo danh lãnh đạo tỉnh và sở để lừa đảo

(QNO) - Chiều 18.3, lãnh đạo Công an tỉnh cho hay đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ về một số đối tượng có dấu hiệu mạo danh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành để lừa đảo.

Thông tin từ Công an tỉnh, thời gian gần đây xuất hiện một số nghi phạm giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, email của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành sau đó kết bạn, tìm cách liên lạc với cán bộ, nhân viên, “nhờ” chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc gấp cá nhân để chiếm đoạt.

Nhóm đối tượng này sử dụng hình ảnh thật của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành (từ mạng internet) sau đó tạo tài khoản giả để nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với nhiều người rồi đề nghị gửi tiền vào một số tài khoản khác với số tiền khá lớn, hoặc số tài khoản có họ tên tương tự các lãnh đạo được các đối tượng mua lại từ trên mạng.



Công an tỉnh đã nắm được thông tin về việc này và có thông báo gửi UBND tỉnh, các sở, ban ngành để thông báo rộng rãi về phương thức, thủ đoạn này.

Hiện, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tập trung cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xác minh, làm rõ nhóm nghi phạm nói trên.

Công an tỉnh đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa hình thức lừa đảo nói trên, đồng thời cần kiểm tra, xác thực lại thông tin khi người thân, bạn bè liên lạc nhờ chuyển tiền, vay tiền.