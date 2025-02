Quốc phòng Quy định mới về thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền (QNO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 03/2025/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Quyết định 03 sửa đổi, bổ sung về địa điểm thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền.

Theo đó, người làm thủ tục khai báo hồ sơ biên phòng điện tử và nhận xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền bằng tài khoản định danh điện tử được tạo lập, xác thực theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử và quy định tại quyết định này tại bất kỳ nơi nào có thể truy cập internet.

Người làm thủ tục sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập, đã kết nối, tích hợp trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử để đăng nhập tại địa chỉ: http://thutucbienphong.gov.vn.

Trong trường hợp phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn dữ liệu thủ tục biên phòng điện tử, đồn trưởng biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền có quyền tạm dừng sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử và thông báo cho người làm thủ tục, nêu rõ lý do không tiếp nhận dữ liệu điện tử.