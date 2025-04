Quý I/2025, Quảng Nam xảy ra 176 vụ phạm pháp hình sự

Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt kết quả khá toàn diện.

Các vụ án, vụ việc được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc.

Việc cải cách tư pháp, công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh, huyện được tăng cường, nhất là phối hợp trong việc xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tố tụng; một số vụ án tham nhũng liên quan đến đảng viên được Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện cho ý kiến xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh, cấp ủy địa phương đã thảo luận làm rõ hơn các kết quả đạt được, mặt còn hạn chế, vướng mắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp quý I/2025.

Đưa ra dự báo tình hình trong thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả.

Trong đó, tiếp tục chú trọng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và ban hành kịp thời văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2025, toàn tỉnh xảy ra 176 vụ phạm pháp hình sự (giảm 139 vụ, tỷ lệ 44,1% so với cùng kỳ năm trước); điều tra khám phá 157/176 vụ (tỷ lệ 89,2%); khởi tố 128 vụ/303 bị can; khởi tố 87 vụ/172 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, phát hiện, bắt quả tang 68 vụ/306 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc.

Toàn tỉnh tổ chức tiếp 2.252 lượt/2.472 người/2.235 vụ việc (tăng 0,4% số lượt, giảm 7,3% số người và tăng 4,9% số vụ việc so với cùng kỳ năm trước); có 10 đoàn đông người, giảm 28,6% số đoàn so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở đó, tiếp nhận 2.517 đơn các loại (giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước). Các ngành chức năng đã xử lý 2.517 đơn; trong đó, có 2.323 đơn đủ điều kiện xử lý; qua xử lý có 143 đơn khiếu nại, 30 đơn tố cáo và 2.150 đơn kiến nghị, phản ánh.

Cơ quan điều tra các cấp Công an tỉnh thụ lý, điều tra 25 vụ/45 bị can về tội tham nhũng, chức vụ; trong đó, năm trước chuyển sang 20 vụ/37 bị can; khởi tố mới 5 vụ/8 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 24 vụ/52 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 17 vụ/33 bị cáo; còn lại 7 vụ/19 bị cáo đang giải quyết.