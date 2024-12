Giáo dục - Việc làm

Ra mắt mô hình trường học an toàn tại Tam Kỳ

(QNO) - Công an phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) vừa phối hợp ra mắt mô hình “Trường học an toàn, không có bạo lực học đường và cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.