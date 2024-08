Chính trị Ra mắt tập sách Lịch sử đấu tranh cách mạng phường An Sơn (QNO) - Chiều 30/8, Đảng bộ phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) tổ chức ra mắt tập sách Lịch sử đấu tranh cách mạng phường An Sơn (1930 - 1975).

Đảng ủy phường An Sơn tặng sách các đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW. Ảnh: Q.KHẢI

Tập sách Lịch sử đấu tranh cách mạng phường An Sơn (1930 - 1975) được in ấn xuất bản 600 quyển. Tập sách dày 240 trang, nội dung chính gồm 5 chương, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ các sự kiện chính trong tiến trình lịch sử của địa phương và những bài học kinh nghiệm lịch sử quý giá, phát huy trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng phường An Sơn ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Tại buổi ra mắt tập sách, Đảng ủy phường An Sơn phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng phường An Sơn (1930 - 1975). Cuộc thi nhằm đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên. Ảnh: Q.KHẢI

Dịp này, Đảng ủy phường An Sơn tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 13 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.