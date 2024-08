Du lịch Rộn ràng lễ hội đánh thức dòng sông Cổ Cò (QNO) - Sáng 31/8, UBND phường Cẩm An (TP.Hội An) khai mạc Lễ hội Cổ Cò 2024 - Đánh thức dòng sông huyền thoại và ra mắt chương trình trải nghiệm “Cổ Cò huyền thoại”.

Trình diễn hát bả trạo tại khai mạc lễ hội. Ảnh: Q.T

Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm bước đầu khai mở giá trị du lịch của sông Cổ Cò (đoạn qua Hội An gọi là sông Đế Võng).

Xuyên suốt ngày 31/8, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý như: Hội thi “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”; trình diễn áo dài đường phố; hội thi thiếu nhi vẽ tranh “Làng chài trong em”; hội thi nấu ăn “Bếp làng chài”; trải nghiệm các trò chơi dân gian; trải nghiệm chèo thuyền kayak, dù lượn trên sông; tham quan điểm trưng bày “Làng chài xưa và nay”...

Bình yên sông nước Cổ Cò. Ảnh: Q.T

Phát biểu khai mạc lễ hội, lãnh đạo UBND phường Cẩm An cho biết, với địa hình cửa sông ven biển, phường Cẩm An có khoảng 4km bờ biển và dòng “Lộ Cảnh giang” thơ mộng. Những năm gần đây, Cẩm An được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng cùng chợ phiên Làng chài Tân Thành.

Với mong muốn phát triển cân đối, hài hòa, khai thác hiệu quả tiềm năng giá trị bản địa, Cẩm An đang từng bước khai thác du lịch đường sông để tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho Hội An cũng như góp phần mở thêm sinh kế bền vững cho cư dân.

Du khách khám phá tour “Cổ Cò huyền thoại”. Ảnh: Q.T

Tại lễ hội đã ra mắt thử nghiệm chương trình khám phá trải nghiệm “Cổ Cò huyền thoại” dọc sông Cổ Cò đến xóm Chùa An Bàng bằng thuyền chèo tay để thăm làng chài ven sông với cây đa, giếng đá, đình đá cổ…

Tham gia tour, du khách có cơ hội lắng nghe những câu chuyện, điển tích xưa của vùng đất và con người Hội An cũng như thả bộ dọc các con đường làng thanh bình, trong lành đến các địa điểm văn hóa, lịch sử địa phương, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa - văn nghệ, ẩm thực dân gian...

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện cho phép, phường Cẩm An sẽ triển khai chương trình trải nghiệm “Cổ Cò huyền thoại” thành điểm du lịch và tour tuyến phục vụ du khách thường xuyên, liên tục trong thời gian tới.

[VIDEO] - Trải nghiệm sông nước Cổ Cò đoạn qua phường Cẩm An: