Chính trị Rộn ràng ngày vui kết đoàn ở vùng biên Quảng Nam Cuối tuần qua, không khí rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trải khắp các bản làng miền biên giới Tây Giang. Với liên khu dân cư ABaanh 1 và ABaanh 2 (xã Tr’Hy), niềm vui nhân lên khi Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến dự, lắng nghe tâm tư, tình cảm của bà con Cơ Tu và hòa chung niềm vui cùng bản làng.

Một góc khu dân cư ABaanh 1. Ảnh: H.Q

Vùng cao mở hội

Sáng 9/11, đường vào khu dân cư ABaanh 1 - địa điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết cho cả 2 thôn rực rỡ cờ hoa. Bà con Cơ Tu khoác lên mình trang phục truyền thống, có mặt từ rất sớm để phụ giúp cán bộ thôn và chiến sĩ biên phòng chuẩn bị món ăn truyền thống, bày trí không gian ngày hội.

Ông Hốih Đới - Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn ABaanh 1 nói, từ vài ngày trước bà con tích cực phụ giúp việc làng. Đội cồng chiêng của các tổ đoàn kết hội đủ về Gươl, tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trai làng thì chia nhau vào suối hái lá, đốn nứa chuẩn bị gói bánh truyền thống. Một nhóm khác dọn dẹp vệ sinh, làm mặt bằng tổ chức ngày hội. Tối hôm trước, bà con quây quần bên bếp lửa, cùng đợi chờ những ống cơm lam, chiếc bánh sừng trâu dậy hương xôi nếp mới.

Già làng C’Lâu Blao tặng Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chiếc áo vỏ cây do mình cất công chuẩn bị. Ảnh: H.Q

Ở thôn Voòng, già làng C’Lâu Blao hay tin Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, đã chuẩn bị món quà đặc biệt của người Cơ Tu dành cho vị khách quý. Đó là chiếc áo bằng vỏ cây và hình tượng chim Tring, con nai bằng gỗ điêu khắc. Già tỉ mẫn, chăm chút từng chi tiết để món quà đẹp và trang trọng hơn.

“Già tặng chiếc áo vỏ cây để nhắc nhớ lại những ngày còn gian khó, thiếu thốn. Nhờ Bác Hồ, nhờ Đảng, Nhà nước, bà con Cơ Tu có cái ăn, cái mặc. Còn tượng chim Triing, con nai thể hiện tinh thần không mệt mỏi, luôn mạnh mẽ vươn lên của người Cơ Tu. Và quan trọng hơn, món quà này là lời khẳng định về tình yêu cây cối, chim muông và một lòng giữ rừng, giữ màu xanh đại ngàn của nhân dân Tây Giang” - già làng C’Lâu Blao chia sẻ.

Ngày vui đại đoàn kết của người dân Cơ Tu. Ảnh: H.Q

Vùng cao vào hội. Tiếng trống chiêng rộn rã. Những cô gái Cơ Tu uyển chuyển trong điệu múa tâng tung da dá. Già làng C’Lâu Blao cất cao câu hát kể về niềm tin của người Cơ Tu với Đảng, về truyền thống đoàn kết giúp nhau vươn lên…

Phát huy truyền thống

Đại diện cho 119 hộ, ông Zơrâm Nhoong - Trưởng thôn ABaanh 2 tự hào kể về tinh thần đoàn kết của 2 thôn. “Dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con đã không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mà luôn tìm cách thoát nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Ban CTMT của 2 thôn vận động nhân dân giúp đỡ 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và hỗ trợ 5 hộ thoát nghèo.

Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, hương ước của làng được bà con hưởng ứng, thực hiện tốt. Ở 2 thôn, 100% hộ dân tham gia hiến đất, hoa màu để xã, huyện làm đường, san ủi mặt bằng sắp xếp dân cư, xây công trình thủy lợi. Tình trạng cưới hỏi đòi của, mổ trâu bò, hủ tục lạc hậu dần bị xóa bỏ. Những mâu thuẫn nội bộ được hòa giải kịp thời, đúng quy định, phù hợp với thuần phong mỹ tục người Cơ Tu. Có 5 tổ đoàn kết đã thành lập đội trống chiêng, hát lý để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống” - ông Nhoong cho biết.

Người dân Tr'Hy cùng cán bộ biên phòng chuẩn bị món ăn truyền thống đãi khách quý đến thăm làng. Ảnh: H.Q

Trò chuyện với bà con ABaanh 1 và ABaanh 2, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng của người Cơ Tu trong xây dựng đời sống mới và bảo tồn các giá trị văn hóa, góp phần vào những thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời khẳng định, đại đoàn kết là sức mạnh to lớn của toàn dân, do đó mỗi người dân phải có trách nhiệm tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp này. Đó là tinh thần của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, ngày hội cũng là diễn đàn để nhân dân phát huy vai trò dân chủ, góp ý và đề xuất những vấn đề thực tiễn trong khu dân cư với cấp ủy, chính quyền; là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, tạo động lực, sức mạnh tinh thần để cùng nhau xây dựng đời sống mới tốt đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao các phần quà động viên người dân 2 thôn ABaanh 1 và ABaanh 2. Ảnh: H.Q

“Bên cạnh thành quả đáng khích lệ, thì tỷ lệ hộ nghèo ở 2 thôn vẫn còn hơn 41%. Do đó, trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng là bà con tiếp tục giúp nhau thoát nghèo, xóa nhà tạm, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là hộ chính sách, neo đơn.

Chính quyền các cấp phải phát huy hiệu quả nguồn lực, linh hoạt trong cách triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân thấu hiểu, tham gia các dự án, tiểu dự án.

Đồng thời tiếp tục rà soát, bám sát các tiêu chí “9 có, 5 không” trong Nghị quyết 14 của Huyện ủy Tây Giang về xây dựng nông thôn mới, với tinh thần là quyết tâm lớn, nỗ lực cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Và để thực hiện tốt các mục tiêu này, đảng viên, già làng, người có uy tín phải nêu gương, đi đầu để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.