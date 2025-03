Diễn văn của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương.

Đúng vào ngày này cách đây tròn 50 năm - ngày 24/3/1975, trong khí thế tiến công cách mạng thần tốc của cả nước, lá cờ Mặt trận giải phóng đã tung bay trên tỉnh đường Quảng Tín, là thị xã đầu tiên trên tuyến quốc lộ 1 của miền Nam được hoàn toàn giải phóng! Cũng trong tháng Ba lịch sử này, 95 năm trước, vào ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập, là Đảng bộ thứ 2 của cả nước (sau Đảng bộ thành phố Hà Nội) ra đời sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày 3/2/1930! Đây là những sự kiện trọng đại, mốc son đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam.

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Quảng, làm nên những chiến công hiển hách, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu vô cùng to lớn trong suốt hành trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam!

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị khách quý, cùng Nhân dân đã đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Nam và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, và theo dõi buổi lễ qua các kênh truyền thông đại chúng đang tường thuật trực tiếp sự kiện đặc biệt ý nghĩa này.

Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta!

Chúng ta mãi mãi tri ân và tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng quê hương đất nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng Nam đã có hơn 65.400 liệt sĩ; hàng chục ngàn thương binh, bệnh binh; hơn 15.300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; là địa phương có số lượng liệt sĩ, thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất cả nước. Đây là minh chứng sống động về tinh thần yêu nước, khí tiết lẫm liệt của con người xứ Quảng; là niềm tự hào và cũng chính là nguồn sức mạnh, động viên, khích lệ to lớn để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục vững bước trên hành trình vươn tới tương lai.

Chúng ta khẳng định ý nghĩa, vai trò, sứ mệnh và niềm tự hào về sự ra đời cùng quá trình lãnh đạo, chiến đấu, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; gắn liền với những mốc son lịch sử và thành tựu vẻ vang của quê hương Quảng Nam qua những chặng đường cách mạng.

Là một trong những cái nôi của các phong trào yêu nước trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, như các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, phong trào chống sưu cao thuế nặng với những chí sĩ yêu nước tiêu biểu như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Văn Dư, Nguyễn Thành, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Thái Phiên…; những người con ưu tú của quê hương Quảng Nam kế tiếp sau đó như Cao Hồng Lãnh, Phan Bôi, Lê Quang Sung, Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiến... đã sớm tiếp thu những tư tưởng, học thuyết tiến bộ của thời đại, đặc biệt là lý luận cách mạng của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền dạy, để rồi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập ngày 28/3/1930 do đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư Tỉnh ủy.

Trải qua 95 năm, trong mọi hoàn cảnh, mọi giai đoạn cách mạng, cả những lúc bị địch khủng bố tàn khốc nhất, hay sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Đảng bộ Quảng Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; không ngại gian khổ, hy sinh; quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; dựa vào Nhân dân, bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, năng động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào cách mạng.

Từ một Đảng bộ chỉ với 80 đảng viên vào cuối năm 1930, qua các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về lực lượng; dày dạn, trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh, ý chí; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng được nâng cao. Đến cuối năm 2024, Đảng bộ Quảng Nam đã có 1.119 tổ chức cơ sở đảng với 73.495 đảng viên; là lực lượng lãnh đạo và trung tâm đoàn kết, tập hợp, động viên sức mạnh tổng hợp của quân và dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng trong kháng chiến và sau ngày hòa bình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phong trào đấu tranh vì “dân chủ, dân sinh” những năm 1936 - 1939 ở Quảng Nam đã phát triển rầm rộ, đều khắp các vùng miền. Quảng Nam trở thành một trong 5 địa phương giành chính quyền sớm nhất cả nước trong mùa thu Tháng 8 năm 1945 lịch sử, thành lập chính quyền cách mạng và sau đó tiếp tục công cuộc trường chinh chống Pháp; vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính của Trung ương Đảng, lãnh đạo quân và dân Quảng Nam góp phần đánh bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, giữ vững vùng tự do Liên khu 5, phá tan âm mưu “chiêu an”, “dồn dân” của địch, lập nên Chiến thắng Bồ Bồ - một “Điện Biên Phủ” ở Quảng Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với âm mưu xâm lược, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ; dựng lên chính quyền tay sai, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Dương. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn, gian khổ và vô cùng oanh liệt. Tinh thần đánh Mỹ được mở đầu với chiến thắng vang dội ở trận Núi Thành - trận đầu diệt Mỹ (ngày 26/5/1965), Quảng Nam vinh dự nhận được danh hiệu vẻ vang “Quảng Nam trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Với đường lối quân sự sáng suốt, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình, tinh thần tiến công táo bạo, vận dụng linh hoạt phương châm “ba mũi giáp công”, “ba vùng chiến lược”, quân và dân Quảng Nam đã chiến đấu kiên cường, làm nên nhiều chiến công vang dội như Chiến thắng đồn xã Đốc (1971), chiến thắng Cấm Dơi (1972), chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974), chiến thắng Thượng Đức (29/7/1974)... tiến tới giải phóng Tiên Phước (ngày 10/3/1075) và giải phóng Quảng Nam vào ngày 24/3/1975, mở ra trang sử vẻ vang của quê hương đất Quảng anh hùng; góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại, nhân dân Quảng Nam nhanh chóng tiến hành công cuộc tái thiết và phát triển quê hương sau ngày nước nhà thống nhất. Những phong trào, khẩu hiệu hành động về rà phá bom mìn, cải tạo và mở mang đồng ruộng, khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác… do Đảng bộ tỉnh khởi xướng và lãnh đạo đã nhanh chóng được nhân dân hưởng ứng, đồng lòng, thi đua sôi nổi. Dấu ấn đậm nét trong thời kỳ đầu sau ngày quê hương giải phóng là những công trình thủy lợi, thủy điện lớn như Phú Ninh, Khe Tân nhanh chóng được xây dựng, hay thủy điện Duy Sơn gắn với tên tuổi của anh hùng lao động Lưu Ban; các hợp tác xã nổi tiếng cả nước như Đại Phước, Quyết Thắng, Điện Thọ...

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là qua 28 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ Quảng Nam tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và sự năng động, sáng tạo trong nỗ lực vượt khó, phát triển đi lên của tỉnh nhà. Quán triệt và vận dụng đường lối đổi mới của Đảng; bám sát thực tiễn; phân tích, đánh giá, nhận rõ vị trí, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã ban hành và lãnh đạo thực hiện nhiều quyết sách táo bạo, kịp thời và hiệu quả; nhất là chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp là chủ yếu sang công nghiệp - dịch vụ, tập trung đầu tư vùng Đông, tạo động lực phát triển toàn tỉnh, trọng điểm là di sản văn hóa Hội An và Khu kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước; tăng cường quản lý bảo vệ rừng gắn với phát triển dược liệu vùng phía Tây. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, nối tiếp và phát huy xứng đáng truyền thống “canh tân” để từng bước “định danh” Quảng Nam trên bản đồ phát triển của khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Từ một vùng đất hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh; từ những đau thương, mất mát qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; từ một tỉnh nghèo khó nhất nhì cả nước khi Quảng Nam vừa tái lập năm 1997, trong suốt hành trình 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã luôn kiên trì vượt khó, chung sức đồng lòng, đoàn kết nhất trí, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước và cách mạng, bản sắc văn hóa đặc trưng của xứ Quảng; huy động sức người, sức của, tranh thủ mọi nguồn lực để kiến thiết và phát triển quê hương, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Từ một nền kinh tế chủ yếu thuần nông với nền sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu, hơn 50% số dân thuộc diện đói nghèo; công nghiệp và du lịch hầu như chưa có gì đáng kể; thu ngân sách chỉ hơn 150 tỷ đồng trong năm đầu tái lập tỉnh (1997), Quảng Nam đã liên tục vươn lên với những bước phát triển đầy ấn tượng. Từ năm 2017, Quảng Nam chính thức điều tiết nguồn thu nội địa về Trung ương; năm 2024 vừa qua, tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt hơn 27.600 tỷ đồng (gấp 217 lần năm 1997), quy mô kinh tế hơn 129 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người hơn 84 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2024 chỉ còn 4,56%. Cả tỉnh có 149/193 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng biên giới đã hoàn toàn đổi thay so với những ngày đầu quê hương được giải phóng.

Đặc biệt, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Quảng Nam đã có Khu kinh tế mở Chu Lai với trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô, công nghiệp cơ khí lớn nhất cả nước; có sân bay Chu Lai đã đi vào hoạt động hiệu quả và được quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế cấp 4F, có cảng biển được quy hoạch loại 1 đón được tàu 5 vạn tấn. Toàn tỉnh có 14 khu công nghiệp và hơn 50 cụm công nghiệp đang hoạt động với nhiều nhà đầu tư lớn, thu hút hơn 6,2 tỷ USD đầu tư nước ngoài và hàng trăm ngàn tỷ đồng nguồn đầu tư trong nước, giải quyết hơn 113 ngàn lao động. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, gồm sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ, có cửa khẩu quốc tế kết nối liên vùng. Du lịch - dịch vụ phát triển nhanh, Hội An trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước và có thương hiệu điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới. Tổng lượt khách tham quan lưu trú đến Quảng Nam năm 2024 đạt hơn 8 triệu lượt, trong đó có trên 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Phong trào khởi nghiệp, sáng tạo lan tỏa rộng khắp. Có hơn 480 sản phẩm OCOP được xếp loại từ 3 sao trở lên, trong đó có nhiều sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, khẳng định sự đa dạng, phong phú và sức sống mạnh mẽ của kinh tế nông thôn Quảng Nam.

Song hành với phát triển kinh tế, Quảng Nam chú trọng đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; hài hòa giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Quảng Nam là vùng đất của di sản với hàng trăm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị; đặc biệt, 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng và tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Quảng Nam đã triển khai tốt chủ trương quy hoạch sắp xếp dân cư, phòng tránh, khắc phục thiên tai, quyết tâm phấn đấu không còn nhà tạm, nhà dột nát cho tất cả hộ dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2025; thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mộ liệt sĩ, mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngoài nghĩa trang…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng nâng lên. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được quan tâm. Dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng.

Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, Quảng Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Sao vàng (cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1985), Huân chương Hồ Chí Minh năm 2010, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2017, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020... và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Những mốc son lịch sử và thành tựu đạt được trong chặng đường sau 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 50 giải phóng quê hương chính là tiền đề, là nền tảng, là động lực và là hành trang quý giá để Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam phấn khởi, tự hào, tự tin vững bước trên cuộc hành trình phía trước…

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta đã sẵn sàng tâm thế và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Niềm tin, khát vọng và mệnh lệnh tăng tốc, phát triển đang là nguồn cảm hứng chủ đạo, lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Thời gian không chờ đợi! Quảng Nam phải quyết liệt tăng tốc, bứt phá, đồng hành cùng cả nước. Bản lĩnh vượt khó, sáng tạo, “Duy tân - Đổi mới” và chủ động trong hội nhập, giao thương quốc tế, vốn có trong huyết quản của người Quảng Nam cần tiếp tục được phát huy! Tinh thần yêu nước, sự hy sinh xương máu của biết bao đồng chí, đồng bào vì độc lập, tự do cho quê hương đất nước, càng thôi thúc ta về trách nhiệm đối với các thế hệ cha ông và hướng về tương lai phát triển! Trong chiến tranh, Quảng Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, quyết không chịu nhục mất nước, ngày nay, chẳng lẽ Quảng Nam lại chịu lùi bước trước khó khăn, chẳng lẽ không ưu tư về sự tụt hậu? Chúng ta có nhiều lợi thế và tiềm năng, nhưng quy mô, tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng đó. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, thậm chí khuyết điểm đang là rào cản cho sự phát triển, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong tư duy và hành động! Tất cả vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Quảng Nam, vì cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc của người dân Quảng Nam!

Với trách nhiệm, tinh thần và khí thế mới, trong thời gian đến, cả hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Nam quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa rộng khắp cảm hứng tích cực và khát vọng phát triển. Truyền thống anh hùng phải thực sự trở thành động lực, thành sức mạnh nội sinh, thành khát vọng của người dân Quảng Nam trong từng việc làm, từng hành động. Chặng đường trước mắt cần nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu phát triển, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ chính sách, hộ nghèo. Tập trung triển khai các định hướng quy hoạch theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; gồm các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch các khu chức năng, trọng điểm là Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Khu kinh tế mở Chu Lai và vệt du lịch ven biển phía Đông của tỉnh. Tích cực chuẩn bị các thủ tục và xúc tiến đầu tư để sớm khởi công các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, gắn với đô thị sân bay; dự án luồng Cửa Lở và trung tâm logictics Chu Lai, dự án khu nông nghiệp công nghệ cao; các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, 14B, 14E; các trung tâm chế biến sâu sản phẩm silicat, trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực… Đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đơn giản hóa thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Quảng Nam quyết tâm làm hết sức mình để thật sự là vùng đất lành, hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ hai, tiếp tục tìm cách để phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đặc biệt về công nghiệp, năng lượng, thương mại, logistics, du lịch, dịch vụ. Rà soát, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ các dự án vướng mắc, chậm tiến độ, có nguy cơ lãng phí để giải phóng và huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như công nghiệp cơ khí, du lịch, nông nghiệp và nghiên cứu bổ sung nhanh những động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tận dụng tốt hơn các cơ hội, điều kiện từ liên kết vùng, đặt sự phát triển của Quảng Nam trong tầm nhìn liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; tăng cường đầu tư phát triển vùng Đông - vùng động lực của tỉnh – thành chuỗi đô thị, trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời quan tâm đúng mức cho công tác giải quyết việc làm ổn định, sắp xếp dân cư, sản xuất và đời sống nhân dân vùng Tây. Phát triển mạnh du lịch - dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp; xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại theo hướng nông nghiệp thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái. Thực hiện tốt chương trình nông thôn mới. Chú trọng bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Thứ ba, triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xem đây là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội, đưa Quảng Nam cùng với cả nước có thể “bắt kịp, tiến cùng, tăng tốc, bứt phá và vượt lên”. Trong đó, cần lưu ý xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm và tiến độ thực hiện cụ thể, mang đậm dấu ấn, bản sắc Quảng Nam và gắn với thực tiễn tỉnh nhà, xứng đáng với truyền thống “Duy tân - Đổi mới” của đất và người xứ Quảng!

Thứ tư là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; gia tăng tỷ lệ đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế và phát triển con người. Mọi chủ trương, chính sách phải thật sự bắt nguồn từ nhu cầu và đòi hỏi của Nhân dân, vì cuộc sống Nhân dân. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Phấn đấu giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư. Quan tâm đầu tư, tu bổ các di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh.

Tthứ năm, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung và sẵn sàng tâm thế, sự đồng thuận để thực hiện tốt việc sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện theo chủ trương của Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thách thức, dám hành động vì lợi ích chung và thật sự tâm huyết với sự phát triển của quê hương, tận tụy vì dân. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các tôn giáo và dân tộc thiểu số. Huy động trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà. Quan tâm động viên, kêu gọi, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Quảng Nam đang sinh sống, học tập, công tác ở các địa phương trong nước và nước ngoài hướng về quê hương và góp sức xây dựng quê hương.

Thứ sáu, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh thông tin; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh và an toàn lành mạnh.

