Nữ thủ lĩnh Đoàn giàu sáng kiến (QNO) - Với tinh thần dấn thân, sáng tạo, chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My (Bắc Trà My) đã thắp lửa nhiệt huyết trong thanh niên, tạo nên những công trình, phần việc ý nghĩa, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 là sự ghi nhận của Trung ương Đoàn về những nỗ lực không mệt mỏi trên hành trình cống hiến của chị.

Những ngày giữa tháng Ba, niềm vui vỡ òa đến với Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), khi chị trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Nam vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 do Trung ương Đoàn trao tặng.

Trên gương mặt của Hoàng My luôn rạng rỡ nụ cười đầy nhiệt huyết. Chị nói rằng, chưa bao giờ chị nghĩ đến vinh dự lớn như vậy. Bởi với chị, tất cả những gì làm được đều xuất phát từ sự say mê với phong trào, hoạt động của tuổi trẻ, chứ không phải để nhận về những danh hiệu cao quý.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu tiên) nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 do Trung ương Đoàn trao tặng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiệt huyết với phong trào

Sinh năm 1990, Nguyễn Thị Hoàng My gắn bó với phong trào thanh niên từ những ngày còn là cô học sinh cấp ba. Năm 2014, chị được tiếp nhận vào làm việc tại UBND thị trấn. Với sự năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, đến năm 2019, Hoàng My được tổ chức tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đoàn thị trấn Trà My.

Đảm nhận công việc, Hoàng My đã xây dựng Đoàn thanh niên thị trấn Trà My lớn mạnh, không chỉ về mặt tổ chức mà còn trong cách thức triển khai hoạt động.

“ Phong trào Đoàn mạnh không chỉ nằm ở những khẩu

hiệu hô hào mà phải được "thấm" từ những việc làm cụ thể, mang lại

giá trị bền vững cho cộng đồng" Chị Nguyễn Thị Hoàng My

Tâm sự về hành trình của mình, chị My nhớ lại những ngày đầu mới đảm nhận cương vị bí thư Đoàn. Đó là khoảng thời gian đầy thách thức, khi nhiều thanh niên địa phương vẫn còn e dè với các hoạt động Đoàn. “Lúc đó, tôi hiểu rằng muốn các bạn trẻ tham gia, mình phải làm gương trước. Tôi đi từng nhà, vận động từng người, chính mình lao vào thực hiện thì mới có thể thuyết phục được các bạn tham gia” - chị chia sẻ.

Các phong trào tình nguyện ở thị trấn Bắc Trà My đã thu hút lực lượng thanh niên địa phương tham gia đông đúc. Ảnh: MỸ LINH

Với phương châm "tổ chức phong trào, hoạt động phải hướng đến mục đích cuối cùng là tốt cho địa phương, tốt cho thanh niên, tốt cho người dân", chị My luôn tận tâm kết nối, xây dựng đội ngũ đoàn viên nòng cốt, sẵn sàng chia sẻ, đóng góp và cởi mở với nhau.

Chính sự thẳng thắn trong góp ý và tinh thần đoàn kết ấy đã giúp tổ chức Đoàn thị trấn vận hành hiệu quả. Nhiều chương trình, hoạt động diễn ra đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, liên kết sức mạnh cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My thực hiện nhiều phần việc an sinh xã hội ý nghĩa. Ảnh: MỸ LINH

Bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình, Hoàng My đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa. Điển hình như 3 lần tổ chức thành công giải bóng chuyền Cúp thanh niên, các chương trình văn nghệ, tiếp lửa truyền thống, các đợt ra quân tình nguyện dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị, trồng cây, làm sạch nghĩa trang, tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ em…

Bên cạnh phong trào, Hoàng My còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội. Năm 2024, chị vận động nhà hảo tâm, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xóa 3 nhà tạm cho hộ nghèo, xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Đồng thời, huy động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia nhiều đợt hỗ trợ tháo dỡ nhà ở, giải phóng mặt bằng, đào móng, đổ móng xây dựng nhà, theo dõi hỗ trợ đến khi các gia đình hoàn thiện nhà mới.

Hình ảnh nữ bí thư Đoàn xắn tay áo cùng anh em đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây. Với chị, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt hạnh phúc của thanh niên, người dân là động lực để chị tiếp tục hành trình cống hiến của mình.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My tích cực tham gia hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương. Ảnh: MỸ LINH

Ngoài ra, Hoàng My còn là hạt nhân phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Bản thân chị là chủ nhân của hai dự án khởi nghiệp Bánh tráng Ngọc Quế và Muối ớt Ngọc Quế, đoạt giải cuộc thi khởi nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh. Từ kinh nghiệm của mình, My đã nhiệt tình hỗ trợ, đồng hành cùng các bạn trẻ trên địa bàn tham gia phong trào khởi nghiệp, sáng tạo.

[VIDEO] - Chị Nguyễn Thị Hoàng My chia sẻ về cách tập hợp thanh niên tổ chức hoạt động phong trào:

Nhiều sáng kiến hữu ích

Những năm qua, Nguyễn Thị Hoàng My đã tham mưu và triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận khéo, được địa phương đánh giá cao. Điển hình như mô hình "Tuổi trẻ hòa nhịp chuyển đổi số năm 2023" với việc số hóa du lịch và các thông tin về chủ trương chính sách địa phương.

Chị My cho biết, để giúp du khách thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin các điểm đến ở Bắc Trà My, chị đã thu thập thông tin từ địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hình ảnh hay vị trí những nhà nghỉ, quán ăn lớn tại địa phương, sau đó gắn mã QR và gắn tại các cổng chào vào của huyện.

“Du khách chỉ cần quét mã QR sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết các địa điểm du lịch trên địa bàn bàn huyện. Mô hình này phát huy hiệu quả đến hiện tại. Đây cũng là cách để tuổi trẻ địa phương giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch quê hương đến du khách khắp nơi” - chị My nói.

Bên cạnh đó, chị cũng tạo mã QR về thông tin việc làm online hay các chủ trương khác gửi đến các thôn, tổ để thông tin rộng rãi đến thanh niên và người dân địa phương.

“ Với tôi, công tác Đoàn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đam mê của tuổi trẻ. Tôi luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo để mang đến những hoạt động thiết thực nhất cho thanh niên và cộng đồng" Nguyễn Thị Hoàng My

Năm 2024, Hoàng My tham mưu thành lập Câu lạc bộ Đảng viên trẻ thị trấn Trà My với 30 thành viên (từ 18 đến 35 tuổi). Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ có nhiều cách làm hay để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng và thực hiện các mục tiêu số hóa tại địa phương.

“ Các đảng viên trẻ công tác ở nhiều vị trí khác nhau, có trình độ lý luận, nhạy bén với thực tiễn, có công nghệ thông tin nên phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, chia sẻ những thông tin tích cực, định hướng dư luận hiệu quả, lan tỏa đến với đoàn viên thanh niên, nhân dân” Nguyễn Thị Hoàng My

“

Ra mắt Câu lạc bộ Đảng viên trẻ thị trấn Trà My năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thêm vào đó là các mô hình như “Xếp hàng đón con”, “Tủ sách yêu thương nâng bước em đến trường” mang lại hiệu quả trong thực tiễn, được Huyện uỷ Bắc Trà My công nhận mô hình dân vận khéo cấp huyện.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My (thứ 2 từ trái sang) được khen thưởng phong trào thanh niên tình nguyện. Ảnh: MỸ LINH

Từ sự gương mẫu, năng động, sáng tạo của thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Thị Hoàng My, phong trào Đoàn tại thị trấn Trà My đã có những bước phát triển đáng kể, trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Huyện đoàn Bắc Trà My từ năm 2019 - 2024.

[VIDEO] - Chị Nguyễn Thị Hoàng My chia sẻ về niềm tự hào khi được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025: