An ninh trật tự Tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng (QNO) - Đối tượng cầm dao gây rối sau cuộc nhậu tại xã Tiên Thọ đã bị công an huyện Tiên Phước tạm giam.

Công an thi hành các quyết định đối với đối tượng L.V.Đ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.V.Đ. (SN1987, trú tại thôn 7, Tiên Thọ, Tiên Phước) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 23/5, trong khi nhậu với một số người tại nhà ông N.V.D. (thôn 3, Tiên Thọ), Đ. gây gổ với những người tham gia nhậu.

Sau đó, L.V.Đ. có hành vi cầm dao la lối, chửi bới, đập phá gây mất an ninh trật tự. Công an xã Tiên Thọ đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc, phối hợp Công an huyện Tiên Phước xác minh, giải quyết.