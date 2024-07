Giáo dục - Việc làm Tam Kỳ mở nhiều lớp học tình thương hè 2024 (QNO) - Ngày 18/7, ông Bùi Tình - Chủ tịch Hội Khuyến học Tam Kỳ cho biết Thường trực Hội khuyến học thành phố vừa đến thăm và động viên các lớp học hè tình thương trên địa bàn.

Thường trực Hội Khuyến học thành phố đến thăm và động viên lớp học tình thương hè 2024 phường Trường Xuân. Ảnh: B.T

Thường trực Hội Khuyến học thành phố đến thăm và động viên lớp học tình thương hè 2024 do Hội Khuyến học phường An Xuân tổ chức. Lớp học có 65 học sinh, gồm các lớp 2, 3, 4 và lớp 6, 7, 8 đến từ nhiều địa bàn của thành phố.

Giáo viên dạy là những thầy cô giáo đã nghỉ hưu của các phường An Xuân, An Mỹ, Hòa Hương, An Sơn cùng một số giáo viên đương chức Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Lý Tự Trọng, Trung tâm Anh ngữ Ocean. Đây là năm thứ 14 hoạt động của mô hình lớp học tình thương này.

Lớp học hè tình thương phường An Xuân. Ảnh: B.T

Trước đó, Thường trực Hội Khuyến học thành phố đến thăm và động viên lớp học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Đoàn thanh niên và Hội Khuyến học phường Trường Xuân phối hợp tổ chức. Lớp học có hơn 20 học sinh tiểu học và THCS, học liên tục từ thứ Ba đến thứ Sáu, với các môn Tiếng Việt, Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.