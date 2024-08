Thể thao Tam Kỳ: Phường Tân Thạnh đoạt cúp vô địch giải bóng chuyền kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (QNO) - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 10/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.Tam Kỳ đã tổ chức bế mạc, tổng kết và trao thưởng giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trận chung kết giữa đội bóng phường Tân Thạnh (áo trắng) và An Mỹ (áo xanh)

Sau vòng bảng và vòng bán kết đầy kịch tính, giải đã xác định được 4 đội bước vào thi đấu chung kết gồm đội bóng các phường An Sơn, Tân Thạnh, An Mỹ và Công an TP.Tam Kỳ.

Với sự xuất sắc trong lối đánh, đội bóng chuyền phường Tân Thạnh đã dành chiến thắng 3-1 trước đội bóng phường An Mỹ, đoạt cúp vô địch và nhận cờ của giải. Đội bóng phường An Mỹ đoạt giải Nhì; giải Ba là đội bóng Công an thành phố; đội bóng phường An Sơn đoạt giải Khuyến khích.