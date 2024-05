Thể thao Tam Kỳ tạo ấn tượng bằng những sân chơi lớn Tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch, những năm gần đây TP.Tam Kỳ thường hướng đến sân chơi quy mô lớn nhằm lan tỏa mạnh mẽ và rộng rãi về một thành phố năng động, sáng tạo, có bề dày truyền thống.

Giải Đua xe đạp các câu lạc bộ TP.Tam Kỳ mở rộng 2024 trở thành sân chơi cả nước. Ảnh: T.V

Sự kiện địa phương, quy mô quốc gia

Giải Đua xe đạp các câu lạc bộ TP.Tam Kỳ mở rộng 2024 (diễn ra hồi giữa tháng 4) tại Quảng trường 24/3 đã để lại nhiều ấn tượng về quy mô và tính chuyên nghiệp của một giải đấu phong trào.

Lần thứ hai phối hợp với Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam tổ chức (lần đầu tiên vào năm 2023), ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động của lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa”.

Qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất và người, các di tích lịch sử - văn hóa của quê hương Tam Kỳ đến với du khách gần xa. Đồng thời góp phần kích cầu du lịch Tam Kỳ nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Năm nay, giải có sự lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút 130 tay đua đến từ 21 câu lạc bộ của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Thanh Hóa… và các huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam.

Chỉ là sân chơi phong trào, song đường đua khá chuyên nghiệp khi tranh tài ở các cự ly 28-35km, tương đương 8-10 vòng đua trên đường Hùng Vương, là thử thách không hề nhỏ với các tay đua.

Dù vậy, theo chia sẻ của tay đua Nguyễn Thành Nhựt (Câu lạc bộ Cá Gỗ, tỉnh Nghệ An) - người xuất sắc giành giải nhất cự ly 35km, công tác tổ chức giải Tam Kỳ rất bài bản và chuyên nghiệp, an ninh trên đường đua an toàn, giúp các vận động viên thi đấu thuận lợi để đạt được thành tích tốt nhất.

“Từng tham gia rất nhiều giải đua xe đạp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tôi nhận thấy đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ được nhiều người đam mê tập luyện và thi đấu phong trào trên cả nước” - tay đua Nguyễn Thành Nhựt nhìn nhận.

Tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch những năm gần đây, Tam Kỳ thường quan tâm đến các hoạt động quy mô tầm quốc gia nhằm lan tỏa rộng rãi thương hiệu của vùng đất ngã ba sông.

Năm 2023 trong chương trình Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch biển Tam Kỳ, lần đầu tiên người dân Quảng Nam có dịp tận mắt chứng kiến hơn 3.000 vận động viên trên cả nước hội tụ tại giải chạy Marathon Tam Kỳ Discovery tranh tài ở nhiều cự ly, trong đó cự ly dài nhất lên đến 42km.

Lý giải việc lựa chọn tổ chức Marathon Tam Kỳ Discovery 2023, ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Văn hóa tổng hợp Bến Thành (đơn vị phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ tổ chức sự kiện) nói, nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố đô thị - làng quê - bãi biển với những cung đường độc đáo, mới lạ, còn nhiều hoang sơ cần khám phá.

Tương tự, giải Quần vợt vô địch bãi biển toàn quốc năm 2023 tại bãi biển Tam Thanh cũng là sự kiện hiếm có và Tam Kỳ vinh dự là địa điểm thứ hai tổ chức giải sau năm đầu tiên 2022. Ngoài ra, có thể kể đến một số cuộc thi sắc đẹp như “Hoa hậu Việt Nam thời đại”, “Hoa hậu doanh nhân biển”…

Những sản phẩm du lịch riêng có

Để trở thành trung tâm du lịch phía nam của tỉnh, Tam Kỳ định hướng phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng kết hợp với vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa, lịch sử.

Làng Hương Trà không chỉ có lễ hội hoa sưa đặc sắc mà còn sở hữu 9 Cây di sản Việt Nam nên thu hút khách tham quan. Ảnh: T.V

Với chủ trương đó, có thể thấy thời gian qua Tam Kỳ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm kích cầu du lịch, nâng tầm giá trị các sản phẩm, như không gian biển Tam Thanh, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh, bãi Sậy - sông Đầm, công trình văn hóa quốc gia Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, làng sinh thái Hương Trà, tuyến du lịch đường sông từ làng sinh thái Hương Trà đi đến làng Cà Ban (xã Tam Ngọc) kết nối với khu du lịch hồ Phú Ninh.

Có thể nói, các sản phẩm du lịch trên địa bàn Tam Kỳ đến nay ít nhiều để lại dấu ấn đối với du khách. Chẳng hạn, làng sinh thái Hương Trà giờ đây không chỉ được nhiều người biết đến và thưởng lãm vào mỗi dịp lễ hội hoa sưa được tổ chức vào tháng 4 hàng năm mà còn có thể ghé thăm quanh năm sau khi quần thể 9 cây Giáng Hương Ấn (tên thường gọi ở địa phương là cây sưa) có tuổi đời trên 200 năm được công nhận Cây di sản Việt Nam.

Du khách cũng có thể khám phá di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Kỳ Anh có chiều dài 32km, là một trong 3 địa đạo lớn nhất cả nước, nơi khắc họa dấu ấn lịch sử của quân và dân Tam Kỳ trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.

Cạnh đó, kết hợp trải nghiệm vùng sông nước rộng lớn 650ha bãi Sậy - sông Đầm còn nguyên vẻ hoang sơ và da dạng sinh học với nhiều loài động, thực vật phong phú, có loại nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Đây là khu vực đang được TP.Tam Kỳ và các nhà khoa học đề xuất thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học khu vực hồ sông Đầm, kết hợp với phát triển du lịch bền vững.