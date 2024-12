Tấm ốp than tre: 5+ ý tưởng ốp tường, trần đẹp, sang trọng 2025

Bạn cần biết Tấm ốp than tre: 5+ ý tưởng ốp tường, trần đẹp, sang trọng 2025 (PR) - Tấm ốp than tre giải pháp ốp tường, trần, vách vừa đẹp, vừa an toàn cho sức khỏe người sử dụng và độ bền “thách thức thời gian”. Tấm ốp là “vua” của các loại vật liệu ốp nội thất hiện nay mô phỏng hoàn hảo gỗ, đá Marble, kim loại, sóng nước, gương, vải, giấy, có thể bo góc, uốn cong tùy thích. Các ý tưởng ốp tường, trần với tấm than tre bên dưới sẽ là xu hướng mới cho năm 2025.

Tấm ốp than tre mô phỏng nhiều dòng vật liệu khác

Tấm than tre ốp tường nội thất

Tấm ốp than tre hiện nay có hơn 100 mẫu mã vân gỗ, vân đá, vân vải, bê tông, kim loại,... phù hợp để ốp tường phòng khách, phòng ngủ, các không gian thương mại khác như nhà hàng, khách sạn, văn phòng,... Với cấu trúc 5 lớp, sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và làm việc, bảo vệ tường hiệu quả.

4 công trình than tre ốp trần đẹp

Tấm than tre ốp vách tivi hiện đại

Sử dụng tấm ốp sợi than tre ốp vách tivi cũng là xu hướng trang trí nội thất năm 2025. Nếu yêu thích sự tối giản, bạn hãy lựa chọn tấm ốp than tre vân đá trắng, vân vải ánh kim.

Để tạo điểm nhấn độc đáo cho vách tivi, bạn có thể kết hợp tấm than tre với các loại tấm nhựa ốp tường, trần khác như lam sóng giả gỗ. Sự tương phản về kiểu dáng của 2 dòng tấm ốp sẽ tạo nên một vách tivi vô cùng cuốn hút, ấn tượng.

Tấm than tre tráng gương ốp trần

Tấm than tre tráng gương có bề mặt được xử lý bóng, mô phỏng 70 - 80% gương thật, giúp phản chiếu hình ảnh, gia tăng diện tích không gian một cách ấn tượng. Mẫu than tre này thường được lựa chọn để ốp trần phòng khách, phòng ăn, phòng gym hoặc sảnh lớn,... mang lại vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho công trình.

4 công trình than tre tráng gương ốp trần đẹp

Kết hợp tấm ốp đa năng than tre với nẹp led

Việc kết hợp tấm than tre với nẹp đèn LED thực sự là một giải pháp thiết kế tinh tế, đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Việc lắp đặt nẹp U LED sau khi hoàn thiện ốp than tre không chỉ đơn giản hóa quy trình thi công mà còn tạo nên hiệu ứng ánh sáng vô cùng ấn tượng.

Cụ thể, ánh sáng LED từ nẹp sẽ làm nổi bật bề mặt tấm ốp than tre, tăng thêm chiều sâu và sức hút cho không gian. Đặc biệt, với dải màu LED đa dạng, gia chủ có thể tùy chỉnh ánh sáng theo sở thích và mục đích sử dụng, từ ánh sáng trắng ấm áp (khoảng 3000K) cho không gian thư giãn đến ánh sáng trắng trung tính (khoảng 4000K) cho không gian làm việc.

Tạo điểm nhấn với tấm than tre vân đá Pandora liền vân

Tấm than tre vân đá Pandora liền vân là dòng sản phẩm cao cấp, có khả năng tạo nên bức tranh tường lớn vô cùng ấn tượng bởi họa tiết các tấm ốp liền mạch với nhau, không cần sử dụng nẹp khi lắp đặt.

Với vẻ đẹp sang trọng như đá tự nhiên nhưng lại có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 30% so với đá thật, dễ thi công, tấm than tre Pandora là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí ốp tường các khu vực có diện tích lớn. Thời gian thi công lắp đặt cũng được rút ngắn đáng kể, có thể nhanh hơn tới 20% so với việc sử dụng đá tự nhiên.

4 công trình than tre Pandora liền vân đẹp

Tấm ốp sợi than tre ốp vách đầu giường

Xu hướng sử dụng tấm ốp đa năng than tre để trang trí vách đầu giường đang ngày càng phổ biến trong năm 2025 dự kiến tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Các mẫu tấm than tre vân vải, đơn sắc với những gam màu trung tính như xám, nâu,... là lựa chọn phổ biến cho không gian này.

Ngoài ra, tấm than tre còn có khả năng hỗ trợ cách âm lên đến 20dB, cách nhiệt hiệu quả giúp giảm 10-15% chi phí năng lượng, mang lại cảm giác ấm cúng, thoải mái cho người dùng. Đặc biệt, vật liệu này có độ bền cao, lên đến 10-15 năm nếu được bảo quản đúng cách, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư lâu dài.

Tạo điểm nhấn vách thông tầng bằng tấm ốp than tre

Sang trọng như đá tự nhiên nhưng lại có khả năng uốn cong, đẹp như gỗ nhưng không lo mối mọt, ẩm mốc, tấm ốp sợi than tre là lựa chọn lý tưởng để trang trí vách thông tầng.

Với kích thước chuẩn 2800 x 1220mm dày 8mm hoặc 5mm dạng tấm lớn, việc ốp vách thông tầng trở nên dễ dàng hơn, hạn chế tối đa các đường nối mí, tạo nên bề mặt liền mạch, tinh tế và sang trọng.

Tấm ốp than tre lắp đặt ở vách thông tầng (Nguồn: Kosmos)

Theo ông Trần Quang Hội - Chuyên gia từ Kosmos Việt Nam, đơn vị uy tín nhiều năm kinh nghiệm cung cấp vật liệu ốp tường, trần chất lượng cao:

“Tấm ốp than tre là vật liệu trang trí đa năng, không chỉ có khả năng mô phỏng đa dạng từ gỗ, đá, vải đến bê tông, kim loại, gương mà còn vượt trội so với vật liệu truyền thống về khả năng chống ẩm, chống mối mọt. Đặc biệt với tính năng có thể bo cong, gấp góc linh hoạt cùng quy trình thi công nhanh, tấm than tre đang được các kiến trúc sư và chủ đầu tư đánh giá cao trong xu hướng thiết kế xanh hiện đại.”

Tấm ốp than tre đang là xu hướng trang trí nội thất được ưa chuộng trong năm 2025 bởi tính đa năng, thẩm mỹ cao và khả năng ứng dụng linh hoạt. Với 5+ ý tưởng được chia sẻ, hy vọng bạn đọc sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để tạo nên không gian sống đẹp, tiện nghi và an toàn.