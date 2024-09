Bạn cần biết Tấm Ốp Tường Gia Phát cung cấp tấm ốp tường than tre đẹp & chất lượng (PR) - Bạn đang tìm kiếm một giải pháp trang trí nội thất độc đáo, sang trọng và mang đến không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên? Tấm ốp tường than tre chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Hiện nay, Tấm Ốp Tường Gia Phát cung cấp tấm ốp tường than tre đẹp & chất lượng là một trong những đơn vị uy tín được tin tưởng lựa chọn hàng đầu.

Ưu điểm nổi bật của tấm ốp tường than tre

Tấm ốp tường than tre được chế tạo từ than tre tự nhiên, trải qua quy trình sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách trang trí mộc mạc, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng.

Độ bền cao, chống mối mọt

Tấm ốp tường than tre sở hữu độ bền vượt trội, chống mối mọt, ẩm mốc hiệu quả. Than tre có khả năng chống nấm mốc, vi khuẩn, giúp bảo vệ tường nhà bạn luôn sạch sẽ, thoáng mát. Hơn nữa, than tre có tính năng kháng khuẩn tự nhiên, giúp khử mùi hiệu quả, mang đến không gian trong lành, an toàn cho sức khỏe gia đình.

Cách âm, cách nhiệt hiệu quả

Than tre là chất liệu có khả năng cách âm, cách nhiệt hiệu quả. Sử dụng tấm ốp tường than tre giúp giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài, tạo không gian yên tĩnh, riêng tư cho ngôi nhà. Đặc biệt, khả năng cách nhiệt của than tre giúp điều hòa nhiệt độ trong nhà, giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, mang đến cảm giác dễ chịu cho bạn và gia đình.

Thân thiện môi trường

Tấm ốp tường than tre được làm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu lượng rác thải, góp phần bảo vệ môi trường sống. Ngoài ra, than tre có khả năng hấp thụ khí CO2, giúp giảm thiểu khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Tấm Ốp Tường Gia Phát cung cấp tấm ốp tường than tre đẹp & chất lượng

Tấm Ốp Tường Gia Phát tự hào là đơn vị cung cấp tấm ốp tường than tre uy tín, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm đẹp, chất lượng vượt trội, cùng dịch vụ chuyên nghiệp và giá thành hợp lý nhất.

Sản phẩm đa dạng mẫu mã

Tấm Ốp Tường Gia Phát cung cấp đa dạng mẫu mã tấm ốp tường than tre, phù hợp với mọi phong cách kiến trúc, từ cổ điển đến hiện đại. Đơn vị có nhiều loại tấm ốp than tre với kích thước, kiểu dáng, màu sắc khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

Chất lượng cao, đảm bảo an toàn

Tất cả sản phẩm tấm ốp tường than tre của Tấm Ốp Tường Gia Phát đều được trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Áp dụng công nghệ hiện đại, cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, bền đẹp theo thời gian.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Tấm Ốp Tường Gia Phát luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, từ tư vấn thiết kế đến thi công lắp đặt, giúp bạn sở hữu không gian sống đẹp, sang trọng và tiện nghi. Đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

Quy trình mua tấm ốp than tre chất lượng tại Tấm Ốp Tường Gia Phát

Để mua tấm ốp tường than tre chất lượng tại Tấm Ốp Tường Gia Phát, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Liên hệ tư vấn

Bước đầu tiên, bạn có thể liên hệ với đơn vị qua website, số điện thoại hoặc đến trực tiếp showroom để được tư vấn về sản phẩm, dịch vụ cũng.

Đội ngũ tư vấn viên sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giúp bạn đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Lựa chọn mẫu mã

Sau khi được tư vấn, bạn có thể trực tiếp đến showroom của Tấm Ốp Tường Gia Phát để trực tiếp xem mẫu, lựa chọn tấm ốp tường than tre phù hợp với mình.

Đặt hàng và thanh toán

Sau khi lựa chọn được mẫu tấm ốp tường than tre phù hợp, bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại showroom hoặc qua website. Tấm Ốp Tường Gia Phát cung cấp nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, tiện lợi cho khách hàng.

Giao hàng & lắp đặt

Sau khi hoàn tất đơn hàng, đơn vị sẽ tiến hành giao hàng tận nơi cho khách hàng. Tấm Ốp Tường Gia Phát có đội ngũ thợ thi công chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đảm bảo lắp đặt tấm ốp tường than tre một cách nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn cho công trình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT GIA PHÁT

Địa Chỉ: 15/26 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp.

Showroom: 116A Hiệp Thành 35, Đường Hiệp Thành, Quận 12.

Email: sangogiaphat79@gmail.com

SĐT : 0909.627.123

Zalo : 0902.135.406

Website:tamoptuonggiaphat.com