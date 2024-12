Quốc phòng - An ninh Tăng cường công tác bảo đảm an ninh cơ sở tại Quảng Nam (QNO) - Sáng 26/12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị công tác bảo đảm an ninh cơ sở và triển khai Đề án số 11 của Bộ Công an.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Q.H

Thời gian qua, Công an các cấp tại Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Việc triển khai lực lượng Công an xã chính quy đã giúp phát hiện và giải quyết nhiều vụ việc từ sớm, hạn chế tình hình phức tạp.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với hơn 3.250 lượt tuyên truyền, thu hút 552.600 lượt người. Qua đó, người dân đã cung cấp 2.850 thông tin, trong đó 1.560 thông tin có giá trị, hỗ trợ điều tra nhiều vụ án quan trọng.

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá những hạn chế, thảo luận giải pháp và quán triệt các nhiệm vụ trong thực hiện Đề án số 11 về “Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của người nước ngoài, xử lý các đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.