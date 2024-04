Quốc phòng - An ninh Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (QNO) - Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Một đối tượng mua bán trái phép pháo nổ bị công an bắt quả tang.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả chấp hành các quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm sâu sắc và có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục ngay đối với những hạn chế, khuyết điểm (nếu có).

Các đơn vị, địa phương được Công an tỉnh thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2023 (Sở NN&PTNT, Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam thuộc Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Nam Trà My, UBND huyện Phước Sơn, UBND huyện Nông Sơn, UBND huyện Đông Giang) phải thực hiện nghiêm kết luận thanh tra của Giám đốc Công an tỉnh.

Sở Thông tin và truyền thông định hướng cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, tập trung vào các đối tượng cá biệt, đối tượng có tiền án, tiền sự, ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng VK, CCHT trái phép.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với cơ quan, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

UBND tỉnh lưu ý Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị về an ninh mạng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, gỡ bõ tài khoản mạng xã hội, kênh Youtube, video quảng cáo… về mua bán, hướng dẫn, chế tạo VK, VLN, CCHT trên không gian mạng...