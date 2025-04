An ninh trật tự Xử phạt 30 triệu đồng vì tàng trữ vũ khí thể thao trái phép (QNO) - Ông P.V.V. bị xử phạt 30 triệu đồng sau khi công an phát hiện ông này tàng trữ trái phép vũ khí thể thao trái phép.

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.V. (SN 1992, trú tại xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) về hành vi tàng trữ vũ khí thể thao trái phép. Theo hồ sơ, vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện và lập biên bản vào ngày 1/4.

Ông P.V.V. bị phạt tiền 30 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí thể thao. Hành vi vi phạm của ông V. được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ông P.V.V. phải nộp phạt vào tài khoản Kho bạc Nhà nước trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.