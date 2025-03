An ninh trật tự Xử phạt quản trị viên một nhóm facebook 5,5 triệu đồng do chia sẻ thông tin xấu, độc (QNO) - N.M.H. (SN 1993, trú thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) bị xử phạt hành chính 5,5 triệu đồng liên quan hành vi chia sẻ các thông tin xấu, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an trên mạng xã hội.

Công an làm việc với N.M.H. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Công an Quảng Nam phát hiện N.M.H. lập nhóm “Hội kể chuyện và truyện cười vui mỗi ngày”, có hơn 202 nghìn thành viên và sử dụng tài khoản facebook “NH” để quản trị nhóm.

Trong quá trình quản lý nhóm, H. để nhóm ở chế độ công khai và không phê duyệt từng bài đăng để tăng lượng thành viên. Lợi dụng tình trạng này, các trang tài khoản facebook ở nước ngoài và nhiều đối tượng xấu thường xuyên vào đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung xấu, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Nhận thấy hành vi của H. đã gây dự luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã mời H. làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu H. gỡ bỏ các nội dung đăng tải sai sự thật. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền 5,5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo công dân nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Pháp luật Việt Nam quy định cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, không cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.