Quốc phòng - An ninh Tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép ở miền núi (QNO) - Ngày 2/4, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu UBND các địa phương miền núi chỉ đạo tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép, đặc biệt là điểm nóng ở Phú Ninh và Phước Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh: Khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu (Phú Ninh).

Trước tình trạng nạn khai thác vàng trái phép diễn ra phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My chỉ đạo tổ công tác liên ngành của huyện và công an huyện tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

UBND tỉnh lưu ý các điểm nóng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) và các xã Phước Đức, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (huyện Phước Sơn); yêu cầu các tổ truy quét phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sau khi truy quét, giao cho UBND xã và các lực lượng chức năng liên quan quản lý, thường xuyên kiểm tra, xử lý, không để tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phú Ninh, Công an huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh tổ chức truy quét và hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu; chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung thực hiện, hoàn thành việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đúng tiến độ.

Công an tỉnh được yêu cầu theo dõi, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bố trí lực lượng hỗ trợ công an các huyện thực hiện kiểm tra, truy quét các điểm nóng thường xuyên xảy ra khai thác vàng trái phép; đặc biệt là trên địa bàn xã Tam Lãnh và các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn; chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng đứng đầu tổ chức việc khai thác vàng trái phép...