An ninh trật tự Tăng cường phòng cháy chữa dịp cận Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (QNO) - Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, nhu cầu mua sắm tăng cao khiến các tiểu thương, cửa hàng tích trữ lượng lớn hàng hóa, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Cần chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh hướng dẫn tiểu thương sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: M.L

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, trong 11 tháng của năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 66 vụ cháy (trong đó có 18 vụ cháy nhà ở đơn lẻ; 3 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh; 1 vụ cháy chợ) làm 1 người chết và thiệt hại về tài sản ước tính hơn 17 tỷ đồng.

Nguyên nhân gây ra cháy tại hầu hết các hộ gia đình, khu dân cư chủ yếu là do hệ thống điện đã cũ, xuống cấp gây chạm chập và sử dụng quá tải; do việc thắp hương thờ cúng và sử dụng nguồn nhiệt không được giám sát chặt chẽ, sử dụng gas đun nấu không an toàn…

Khi xảy ra cháy, nguy cơ dẫn đến thương vong người trong gia đình rất cao, do ngạt khói và không có đường thoát nạn, nhất là đối với các hộ gia đình có nhà ở mặt phố vừa kinh doanh buôn bán, vừa là nơi sinh sống, hoặc nhà ở chỉ có một cửa ra vào chính, không có lối thoát nạn dự phòng, hàng hóa bố trí nhiều tại cửa ra vào chính.

Bên cạnh đó, các vụ cháy thường xảy ra vào ban đêm, phát hiện cháy trễ, gây cháy lan từ nhà này sang nhà khác, nhất là các nhà ở liền kề, sát vách nhau, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cận kề, nhu cầu mua sắm tăng cao khiến các tiểu thương, cửa hàng tích trữ lượng lớn hàng hóa, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Để đảm bảo an toàn về cháy nổ tại các khu dân cư và hộ gia đình, nhất là hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khuyến cáo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Theo đó, cần hạn chế trưng bày hàng hóa tại cửa đi, lối ra vào chính của ngôi nhà. Bố trí, sắp xếp hàng hóa và các chất dễ cháy cách xa bảng điện, đèn chiếu sáng, bàn thờ thần tài, thiết bị phát sinh nhiệt tối thiểu là 0,5m. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên vật liệu không cháy, cách xa vật liệu dễ cháy, hạn chế tối đa việc đặt vàng mã, hương, nến trên bàn thờ.

Kiểm tra, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm chập và quá tải của hệ thống điện. Các dây dẫn bị lão hóa vỏ cách điện phải được thay thế. Phải lắp đặt aptomat hoặc cầu dao tổng bảo vệ hệ thống điện và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn neon.

Tại mỗi hộ gia đình, cần bố trí mở cửa thoát nạn hoặc lối thoát nạn dự phòng thứ hai để mọi người trong gia đình có thể thoát ra ngoài khi xảy ra sự cố cháy. Mỗi hộ gia đình phải dự kiến phương án thoát nạn, phương án di chuyển tài sản và phương án chữa cháy trước khi có cháy xảy ra, đặc biệt là việc thoát nạn cho những người trong gia đình.

Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khoá. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. Cửa có nhiều khoá nên sử dụng các loại khoá kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khoá dễ thấy, dễ lấy.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp gas, kịp thời phát hiện và xử lý an toàn khi ngửi thấy có mùi gas hoặc rò rỉ khí gas tại gia đình. Có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas.

Trang bị các dụng cụ trữ nước như xô, thùng vừa phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày vừa phục vụ cho việc chữa cháy khi cần thiết. Các gia đình tự trang bị thêm các bình chữa cháy cầm tay để phục vụ cho việc chữa cháy.

Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra khu vực bếp, nơi thắp hương thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cũng đề nghị người dân tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC do địa phương tổ chức để nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC cho bản thân. Qua đó, trao đổi lại cho các thành viên trong gia đình để mọi người nắm được biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cũng như biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Khi có cháy, nổ xảy ra, phải nhanh chóng sử dụng các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị để khống chế đám cháy, hô to cho mọi người biết và phải báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ.