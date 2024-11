Thế giới Taxi tự hành lăn bánh tại Los Angeles (QNO) - Từ ngày 12/11/2024, taxi tự hành (không người lái) của Công ty Waymo chính thức đón khách ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Taxi tự lái của Waymo trên đường phố Los Angeles. Ảnh: AP

Taxi tự hành đi vào hoạt động đánh dấu thêm cột mốc quan trọng quá trình phát triển công nghệ xe tự lái kể từ khi Công ty Waymo bắt đầu một dự án bí mật về công nghệ tự lái tại Tập đoàn Google cách đây 15 năm.

Taxi tự lái của Waymo mở rộng hoạt động tại Los Angeles sau 8 tháng bắt đầu cung cấp dịch vụ xe cho một nhóm hành khách hạn chế được chọn từ danh sách chờ với hơn 300 nghìn người.

Giờ đây, bất kỳ ai có ứng dụng điện thoại thông minh Waymo One đều có thể yêu cầu đi xe quanh khu vực rộng 129km2 trải dài Los Angeles - thành phố lớn nhất bang California và là thành phố đông dân thứ hai tại Mỹ với gần 4 triệu dân số, chỉ sau New York.

Như vậy, Los Angeles đánh dấu là thành phố thứ ba và lớn nhất nơi dịch vụ taxi tự hành của Waymo có mặt, sau San Francisco - nơi Waymo mở cửa trên toàn thành phố vào tháng 6 vừa qua và tại Phoenix vào năm 2020.

Waymo cho biết công ty hiện vận chuyển hơn 150 nghìn chuyến đi mỗi tuần bằng dịch vụ taxi tự hành có thu phí, đủ để gây ấn tượng khi vừa huy động được 5,6 tỷ USD từ Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google), công ty đầu tư mạo hiểm gồm Andreessen Horowitz và công ty quản lý tài chính T. Rowe Price...

Đồng Giám đốc điều hành Waymo - ông Tekedra Mawakana chia sẻ: "Dịch vụ của chúng tôi phát triển nhanh chóng. Khảo sát cho thấy, 96% số người dùng xe taxi tự lái của Waymo tại Los Angeles hài lòng với dịch vụ của chúng tôi và 96% thấy dịch vụ này hữu ích".

Bên trong buồng lái xe taxi tự hành của Công ty Waymo. Ảnh: Pcmag

Kể từ khi tách ra khỏi Google vào năm 2016, Waymo khẳng định công ty này dẫn đầu trong ngành taxi tự hành.

Đáng chú ý, dịch vụ taxi tự hành của Waymo đến nay vận chuyển hơn 32 triệu kilomet hoàn toàn tự động và cung cấp hơn 2 triệu chuyến đi cho hành khách mà không gặp phải tai nạn nghiêm trọng nào khiến hoạt động của xe bị đình trệ.

Ngoài ra, Waymo thông báo hình thành liên minh với dịch vụ Uber để triển khai taxi tự hành tại thành phố Atlanta của bang Georgia và thành phố Austin của bang Texas vào năm tới.

Taxi tự hành thế hệ tiếp theo của Waymo là Geely Zeekr hay thế hệ taxi tự hành thứ 6 của công ty với trang bị cảm biến tùy chỉnh và "tài xế" trí tuệ nhân tạo (AI), bộ cảm biến mới bao gồm 13 thay vì 29 camera, số lượng cảm biến lidar giảm từ 5 xuống còn 4 so với thế hệ thứ 5 đang vận hành.

Cạnh đó, taxi thế hệ thứ 6 còn có một số bộ thu âm thanh bên ngoài. Do vậy, hệ thống có trường nhìn chồng chéo xung quanh xe lên đến khoảng cách 500m. Dịch vụ đang được thử nghiệm tại Detroit, Buffalo, New York và New York của Mỹ.