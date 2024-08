Quốc phòng - An ninh

Tây Giang hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử lưu động

(QNO) - Đến ngày 13/8, Công an huyện Tây Giang đã thu nhận hơn 3.000 hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử lưu động tại 4 xã vùng cao Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm và Ga Ry, đạt chỉ tiêu Công an tỉnh giao (3.000 hồ sơ) và sớm hơn 22 ngày so với kế hoạch.