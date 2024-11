Quốc phòng - An ninh Tây Giang thống nhất đầu tư xây dựng 3 trụ sở công an xã (QNO) - Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Tây Giang khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra ngày 14/11 đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương 3 dự án trụ sở công an cấp xã.

Trụ sở Công an xã A Xan sẽ được đầu tư xây dựng với kinh phí 5,4 tỷ đồng. Ảnh: H.Q

Tại kỳ họp, UBND huyện Tây Giang trình bày tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm C theo Nghị quyết số 36 ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh. Cụ thể gồm trụ sở Công an xã A Vương với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, trụ sở Công an xã Dang (8 tỷ đồng) và trụ sở Công an xã A Xan (5,4 tỷ đồng).

Sau khi thảo luận, đại biểu HĐND huyện Tây Giang đã thống nhất chủ trương đầu tư với tỷ lệ tán thành 100%.