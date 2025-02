Xã hội Tết chuyền tay Chiến dịch “Tết chuyền tay” năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa những ngày sau tết nhằm “chuyền tay” hơi ấm ngày xuân khi kêu gọi cộng đồng quyên góp thực phẩm chưa sử dụng và còn hạn dùng để chia sẻ với đồng bào vùng cao.

Anh Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam (Trung tâm Tình nguyện quốc gia), Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky nói, khi những ngày tết qua đi, không ít gia đình vẫn còn nhiều loại thực phẩm chưa sử dụng.

Chiến dịch “Tết chuyền tay” kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng góp thực phẩm chưa sử dụng và còn hạn sử dụng (không nhận thực phẩm tươi sống) để “chuyền tay” hơi ấm và mang yêu thương đến với trẻ em khó khăn, người yếu thế, người dân tộc thiểu số tại các địa bàn giáp biên giới. Đồng thời việc này cũng nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm sau tết.

“Sau khi thu gom, Fly To Sky sẽ tiến hành chọn lọc kỹ càng những thực phẩm đảm bảo chất lượng và trao tặng đến vùng cao thông qua chương trình “Tháng Ba biên giới” dự kiến tổ chức vào tháng 3/2025 tại các địa bàn giáp biên giới trong nước” - anh Phúc nói.

Chiến dịch "tết chuyền tay" do Fly To Sky thực hiện những năm qua. Ảnh: FTF.

Các tổ chức, cá nhân có thể chuẩn bị những thực phẩm có chất lượng và góp trực tiếp tại hơn 40 điểm tiếp nhận của chiến dịch tại 12 tỉnh, thành phố (Gia Lai, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương, Lâm Đồng, Quảng Nam, Nam Định).

Tại Quảng Nam, Câu lạc bộ Từ thiện Gifts Of Love Trần Cao Vân phối hợp Fly To Sky triển khai tại chè no sinh tố Cây Gòn Xưa - 115 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ (điện thoại liên lạc: 0935.145.998) từ ngày 3/2 - 2/3/2025.

Cũng theo anh Phúc, các tập thể, cá nhân cũng có thể đóng góp thông qua dịch vụ vận chuyển gửi đến các điểm tiếp nhận và chiến dịch rất mong hỗ trợ thanh toán phí vận chuyển trước khi gửi. Mọi người cũng có thể đóng góp hiện kim cho chiến dịch theo số tài khoản 9446 - Ngân hàng Quân đội (MB Bank) với nội dung: TETCHUYENTAY2025 - tên - số điện thoại/email. Số tiền chuyển khoản sẽ được cập nhật sao kê 24/24 giờ tại app Thiện nguyện” - anh Phúc thông tin thêm.

Chiến dịch “Tết chuyền tay” được Fly To Sky thực hiện từ năm 2022, đến nay đã tiếp nhận hơn 10 nghìn hộp bánh kẹo, thực phẩm, mứt tết từ hơn 2.000 tổ chức, cá nhân khắp cả nước và có sự đồng hành, lan tỏa của hơn 500 đại sứ cộng đồng, 30 đại sứ truyền thông của chiến dịch. Qua đó, trao tặng cho hơn 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn giáp biên giới.

Danh sách các điểm tiếp nhận quà của chiến dịch "Tết chuyền tay" năm 2025. Ảnh: FTS