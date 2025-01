Thách thức trong phòng chống gian lận thương mại

Sáng nay 9/1, diễn ra Hội nghị tổng kết chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 389) dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình - Trưởng ban Chỉ đạo 389.

Diễn biến khó lường

Theo ông Lương Viết Tịnh – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ở hầu hết các địa bàn từ tuyến biên giới đất liền, địa bàn nội địa đến tuyến cảng biển.

Cụ thể, trên tuyến biên giới đất liền, năm 2024, nổi lên hoạt động của tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang với số lượng lớn (39 vụ với 62 đối tượng, thu giữ 1 xe ô tô và 196,151kg ma túy các loại).

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về vận chuyển trái phép pháo (thu giữ 104kg pháo các loại); vận chuyển động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm; hàng hóa nhập lậu; mua bán lâm sản trái pháp luật…

Riêng với địa bàn nội địa, mặc dù tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả diễn ra có quy mô, số lượng nhỏ lẻ, tuy nhiên, các phương thức, thủ đoạn gian lận thương mại có xu hướng phức tạp khi dịch chuyển sang môi trường kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.

“Các đối tượng kinh doanh online lập nhiều tài khoản trên các ứng dụng xã hội hoặc mở gian hàng điện tử trên các nền tảng kinh doanh thương mại điện tử, chạy quảng cáo, ảnh chụp sản phẩm giới thiệu nhưng không công khai địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ chung chung. Đồng thời, sử dụng các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh giao hàng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm” – ông Tịnh dẫn chứng.

Năm 2024, các đơn vị, lực lượng chức năng thông qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ 1.585 vụ việc (giảm 13,81% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, bắt giữ 472 vụ việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 47,5% so với cùng kỳ), 1.084 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 27,59% so với cùng kỳ năm 2023), 29 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (tăng 31,82% so với cùng kỳ 2023). Xử lý vi phạm hành chính 1.820 vụ việc (tăng 9,24% so với cùng kỳ). Thu nộp ngân sách nhà nước gần 163,6 tỷ đồng (tăng 8,01%). Khởi tố hình sự 285 vụ với 568 đối tượng.