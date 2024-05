Xã hội Thăm công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo (QNO) - Hôm nay 10/5, Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, tặng quà hỗ trợ công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tại huyện Duy Xuyên, Điện Bàn.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng quà động viên lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Ảnh: D.L

Đoàn đã đến thăm 3 công nhân lao động (CNLĐ) thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sedo Vinako; 5 CNLĐ của Công đoàn cơ sở Công ty Rieker Việt Nam bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động.

Tại những nơi đến thăm, ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ với CNLĐ về những khó khăn mà họ đang gặp trong cuộc sống do bệnh hiểm nghèo, do tai nạn lao động. Đồng thời, ông Thương cũng đề nghị các công ty, công đoàn cơ sở ở công ty phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với CNLĐ đang làm việc tại nhà xưởng, nhất là những CNLĐ trực tiếp sản xuất trong môi trường nặng nhọc, độc hại, tiếp xúc với những loại máy móc có nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp và CNLĐ gắn kết, đồng hành cùng nhau vì sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.