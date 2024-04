Thơ Tháng Ba lên Hòn Kẽm Đá Dừng (VHQN) - Nơi đây Thu Bồn eo thon quá

Vạt áo Trường Sơn biêng biếc mở đôi tà

Chùng chình dòng chảy trôi câu hát

Lên Kẽm mà thương nhớ mẹ cha

Này ngấn bùn non hằn năm tháng

Nét chữ Hời vặn vẹo nắng mưa thơm

Lụt xưa tuôn nỗi mồ côi ấy

Dập dềnh xanh trôi dạt trái lòn bon

Mạn nguồn em mít non líu chíu

Cá chuồn bay lấp loáng Cửa Đợi lên

Tôi gửi tình quê nam non gió

Em có cùng tôi trẩy hội đua thuyền

Lên cao mới thấy mình nhỏ bé

Kìa triền sâu đá cũng chân chim

Mây trời núi níu nên dừng lại

Tôi mỏi bàn chân nước vẫn mềm

Đêm thức với bãi bờ vượn hú

Lay đèn khuya khoắt dã thôn

Đưa tay khỏa nước đầu nguồn sóng

Nghe nước trùng xa vỗ ngược dòng.